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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
08:25  24 октября 2017 0

Жена Дерипаски может стать одной из богатейших женщин России

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Олег Дерипаска может получить после IPO около 1,5 миллиарда долларовФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Жена бизнесмена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска — может стать одной из богатейших женщин России по версии Forbes.

Журнал пишет, что в октябре 2017 года Полина Дерипаска получила 6,9% акций холдинга En+, которым владеет ее муж. В ноябре должно состояться размещение акций на московской и лондонской бирже. Интерес к ценным бумагам проявляет катарский суверенный фонд QIA. После IPO стоимость пакета Полины Дерипаски составит около 480-590 миллионов долларов, а Олег Дерипаска надеется получить около 1,5 миллиарда долларов.

В 2017 году, чтобы попасть в женский рейтинг Forbes, необходимо было иметь состояние в 500 миллионов долларов. Первое место в нем занимает президент Inteco Management Елена Батурина с миллиардом долларов.

Полина Дерипаска является дочерью Валентина Юмашева, который женат на дочери экс-президента России Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой. Владеет издательским домом Forward Media Group, который издает журналы «Интерьер + Дизайн», Hello! и «Кроха и я».

Виктор Дорофеев
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