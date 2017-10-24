Жена Дерипаски может стать одной из богатейших женщин России

08:25 24 октября 2017 0

Олег Дерипаска может получить после IPO около 1,5 миллиарда долларов Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Жена бизнесмена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска — может стать одной из богатейших женщин России по версии Forbes.

Журнал пишет, что в октябре 2017 года Полина Дерипаска получила 6,9% акций холдинга En+, которым владеет ее муж. В ноябре должно состояться размещение акций на московской и лондонской бирже. Интерес к ценным бумагам проявляет катарский суверенный фонд QIA. После IPO стоимость пакета Полины Дерипаски составит около 480-590 миллионов долларов, а Олег Дерипаска надеется получить около 1,5 миллиарда долларов.

В 2017 году, чтобы попасть в женский рейтинг Forbes, необходимо было иметь состояние в 500 миллионов долларов. Первое место в нем занимает президент Inteco Management Елена Батурина с миллиардом долларов.

Полина Дерипаска является дочерью Валентина Юмашева, который женат на дочери экс-президента России Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой. Владеет издательским домом Forward Media Group, который издает журналы «Интерьер + Дизайн», Hello! и «Кроха и я».