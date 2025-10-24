Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону
Бывший глава города отправлен под арест
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко арестован. Решение об этом огласили в зале Ленинского районного суда.
«Избрать Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей», — передает РИА Новости слова судьи. Арест продлится до 23 декабря 2025 года. Экс-главу подозревают в превышении должностных полномочий.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что Логвиненко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий: по версии следствия, в 2020 году он, занимая пост главы администрации Ростова-на-Дону, незаконно привлек кредит коммерческого банка, чем причинил ущерб городскому бюджету на сумму более 47 миллионов рублей. После этого он был задержан, а следствие ходатайствовало о его аресте.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.