Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Логвиненко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий: по версии следствия, в 2020 году он, занимая пост главы администрации Ростова-на-Дону, незаконно привлек кредит коммерческого банка, чем причинил ущерб городскому бюджету на сумму более 47 миллионов рублей. После этого он был задержан, а следствие ходатайствовало о его аресте.