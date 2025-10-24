США ввели санкции против президента Колумбии после обвинений Трампа
Колумбийский лидер попал под американское санкционное ограничение
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В отношении президента Колумбии Густаво Петро введены санкции, указано в заявлении министерства финансов США. Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Петро в связях с наркобизнесом.
«Густаво Петро, 19 апреля 1960 года. Колумбия», — говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами на сайте минфина США.
Отношения между Колумбией и рядом западных стран обострились после того, как Петро объявил о разрыве соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке израильских дипломатов на фоне инцидента с задержанием колумбийских граждан. Кроме того, США аннулировали визу Петро за его призывы к протестам и критические заявления в адрес американских властей.
Взаимные выпады сторон вылились в вооруженные столкновения. В течение последних недель американские солдаты неоднократно осуществляли операции по уничтожению катеров в Карибском море, на которых якобы перевозили наркотики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.