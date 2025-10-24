США ввели санкции против президента Колумбии после обвинений Трампа

Отношения между Колумбией и рядом западных стран обострились после того, как Петро объявил о разрыве соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке израильских дипломатов на фоне инцидента с задержанием колумбийских граждан. Кроме того, США аннулировали визу Петро за его призывы к протестам и критические заявления в адрес американских властей.