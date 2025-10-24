Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на РФ

Глава Еврокомиссии потребовала усилить давление на Россию Фото: Официальный сайт Европарламента

Странам Европейского союза необходимо усилить давление на Россию для принуждения ее к переговорам по прекращению конфликта на Украине. Для этого нужны новые скоординированные меры. С таким заявлением в соцсети X выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Скоординированные санкции имеют „ключевое значение“ для давления на Россию. Важно заставить ее пойти на прекращение огня», — сказала фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европа расширяет коллективные усилия по развитию оборонных производств. В частности, она анонсировала подготовку новых вариантов «репарационного кредита», детали которого будут представлены европейским странам и общественности в ближайшее время.

