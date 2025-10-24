Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на РФ
Глава Еврокомиссии потребовала усилить давление на Россию
Фото: Официальный сайт Европарламента
Странам Европейского союза необходимо усилить давление на Россию для принуждения ее к переговорам по прекращению конфликта на Украине. Для этого нужны новые скоординированные меры. С таким заявлением в соцсети X выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Скоординированные санкции имеют „ключевое значение“ для давления на Россию. Важно заставить ее пойти на прекращение огня», — сказала фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европа расширяет коллективные усилия по развитию оборонных производств. В частности, она анонсировала подготовку новых вариантов «репарационного кредита», детали которого будут представлены европейским странам и общественности в ближайшее время.
Как сообщало URA.RU, ранее с призывом создать единое оборонное пространство для повышения эффективности и конкурентоспособности европейской оборонной промышленности выступил глава итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. По его словам, в настоящее время европейская оборона остается слишком раздробленной: существует избыток различных платформ для истребителей, танков и вертолетов, а 27 национальных армий отличаются друг от друга.
