В составе замов главы Минтранса появился новый человек
В Минтранспорта перешел бывший сотрудник Росморречфлота
Фото: Илья Московец © URA.RU
Борис Ташимов, ранее занимавший пост замруководителя Росморречфлота, утвержден в должности заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить Бориса Манашировича Ташимова заместителем министра транспорта Российской Федерации. Освободить его от занимаемой должности», — указано в документе.
Назначение Ташимова проходит на фоне ряда кадровых изменений в министерстве. URA.RU уже писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой в ведомстве должности Виктора Тимофеева, а также назначил новых заместителей министра транспорта и здравоохранения. Кроме того, Константин Пашков стал первым заместителем главы Минтранса.
