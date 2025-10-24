Логотип РИА URA.RU
В составе замов главы Минтранса появился новый человек

Бориса Ташимова назначили на пост зама главы Минтранса РФ
24 октября 2025 в 23:42
В Минтранспорта перешел бывший сотрудник Росморречфлота

Фото: Илья Московец © URA.RU

Борис Ташимов, ранее занимавший пост замруководителя Росморречфлота, утвержден в должности заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Бориса Манашировича Ташимова заместителем министра транспорта Российской Федерации. Освободить его от занимаемой должности», — указано в документе.

Назначение Ташимова проходит на фоне ряда кадровых изменений в министерстве. URA.RU уже писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой в ведомстве должности Виктора Тимофеева, а также назначил новых заместителей министра транспорта и здравоохранения. Кроме того, Константин Пашков стал первым заместителем главы Минтранса.

