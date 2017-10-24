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Главные новости Курганской области
10:25  24 октября 2017 0

Заваленный снегом Курган встал в пробках из-за аварий. ФОТО

Город в снегу. Курган, уборка снега, снегопад, ветер, пурга
Снег завалил улицы и стал причиной аварийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Зауралье обрушился мощный снегопад, который сопровождается сильными порывами ветра. Многие автомобилисты в Кургане решили отправиться на работу пешком, а те, кто все же рискнул выехать, жалуются на пробки, которые возникли из-за многочисленных аварий.

Только за утро вторника, 24 октября, по данным городского ГИБДД в Кургане произошло 16 аварий. Никто из пассажиров и водителей не пострадал. В Госавтоинспекции призвали водителей к особой осторожности — следует выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от резких маневров на дороге. Оперативно выяснить, выходила ли дорожная техника на уборку снега, в пресс-службе мэрии не удалось.

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Из-за метели видимость ограничена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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