Заваленный снегом Курган встал в пробках из-за аварий. ФОТО

Снег завалил улицы и стал причиной аварий
На Зауралье обрушился мощный снегопад, который сопровождается сильными порывами ветра. Многие автомобилисты в Кургане решили отправиться на работу пешком, а те, кто все же рискнул выехать, жалуются на пробки, которые возникли из-за многочисленных аварий.
Только за утро вторника, 24 октября, по данным городского ГИБДД в Кургане произошло 16 аварий. Никто из пассажиров и водителей не пострадал. В Госавтоинспекции призвали водителей к особой осторожности — следует выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от резких маневров на дороге. Оперативно выяснить, выходила ли дорожная техника на уборку снега, в пресс-службе мэрии не удалось.
1/4
Из-за метели видимость ограничена