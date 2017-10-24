Курганские чиновники рассказали, как будут бороться со снегом

Мэрия Кургана планирует заключить дополнительный контракт на уборку снега и вывоз его за пределы города на сумму 14 миллионов рублей.
Заявка о новом контракте была размещена на сайте госзакупок 23 октября. Это вызвало опасение курганцев, что город не готов к обильному снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, продлится в ближайшие два дня. Уборку курганских дорог от снега ведет муниципальное специализированное дорожное предприятие в рамках действующего контракта, рассчитанного на весь 2017 год, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.
На улицах Кургана во вторник, 24 октября, работают 26 единиц техники на дорогах и еще 13 — на уборке тротуаров. Также выведены на работу 86 дворников. С утра в городе зафиксировали большое число аварий. Из-за гололеда автобус въехал на остановку, пострадала девушка.