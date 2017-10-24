Политолог, проводивший кампанию Ельцина, возглавил штаб Собчак

Политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавил штаб кандидата Ксении Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента России.
Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, также он является одним из создателей телекомпании «НТВ», пишет «Медуза».
Согласно данным из открытых источников, Игорь Малашенко состоит в гражданском браке со светской львицей Боженой Рынской. Она грубо оскорбила телеведущую, когда узнала о решении Ксении Собчак участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.
Собчак характеризует себя как «кандидата против всех». На прошлой неделе «URA.RU» сообщало, что она планирует открыть свои предвыборные штабы только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.