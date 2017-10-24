4-й микрорайон станет одним из наиболее привлекательных мест для жизни в Заозерном районе Кургана после завершения строительства административного здания АО «Транснефть-Урал». Об этом сообщают представители подрядчика ГИП ООО «Трест-2» в письме, поступившем в редакцию «URA.RU».
Жители микрорайона опасаются транспортного коллапса из-за того, что стройка АО «Транснефть-Урал» преградила привычный подъезд к домам. У жильцов осталась единственная дорога, загруженная транспортом, выезжающим из близстоящего гипермаркета. Из-за узости проезжей части здесь не могут проехать машины экстренных служб и постоянно возникают конфликты между водителями. Зимой на дороге образуется колея, которая провоцирует ДТП.
Как отмечает подрядчик, работы на объекте проводятся в соответствии с разрешительной документацией, они согласованы с администрацией города и региональным департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. Подчеркивается, что транспортная доступность микрорайона сохраняется благодаря второму выезду, также к домам могут пройти пешеходы.
«После окончания строительства будут выполнены благоустройство и озеленение прилегающей территории, что сделает микрорайон одним из наиболее привлекательных мест в данной части города», — говорится в письме. Освободить проезд и восстановить дорогу планируется в мае—июне 2018 года.