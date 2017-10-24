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Главные новости Курганской области
15:11  24 октября 2017 0

Курганцам, испугавшимся транспортного коллапса, пообещали «привлекательное место для жизни»

Жители 4-го микрорайона Кургана полгода борются с мешающей им стройкойФото: inckrgn, vk.com

4-й микрорайон станет одним из наиболее привлекательных мест для жизни в Заозерном районе Кургана после завершения строительства административного здания АО «Транснефть-Урал». Об этом сообщают представители подрядчика ГИП ООО «Трест-2» в письме, поступившем в редакцию «URA.RU».

Жители микрорайона опасаются транспортного коллапса из-за того, что стройка АО «Транснефть-Урал» преградила привычный подъезд к домам. У жильцов осталась единственная дорога, загруженная транспортом, выезжающим из близстоящего гипермаркета. Из-за узости проезжей части здесь не могут проехать машины экстренных служб и постоянно возникают конфликты между водителями. Зимой на дороге образуется колея, которая провоцирует ДТП.

Как отмечает подрядчик, работы на объекте проводятся в соответствии с разрешительной документацией, они согласованы с администрацией города и региональным департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. Подчеркивается, что транспортная доступность микрорайона сохраняется благодаря второму выезду, также к домам могут пройти пешеходы.

«После окончания строительства будут выполнены благоустройство и озеленение прилегающей территории, что сделает микрорайон одним из наиболее привлекательных мест в данной части города», — говорится в письме. Освободить проезд и восстановить дорогу планируется в мае—июне 2018 года.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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