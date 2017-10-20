19:48 20 октября 2017 0

Закрытие подъезда к домам обернулось настоящей катастрофой для жителей микрорайона Фото: inckrgn, vk.com

Курганцы готовы выйти на акцию протеста, если не решится проблема со въездом в 4-й микрорайон города, который перегородила масштабная стройка АО «Транснефть-Урал». Горожане с ужасом ждут наступления холодов — по их словам, с приходом зимы на единственной доступной им дороге будет настоящий транспортный коллапс.

Строительство административного здания курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал» стартовало в апреле 2017 года. Практически сразу жители микрорайона лишились привычного подъезда к домам — оказалось, дорога пролегает через частную территорию, которую при начале работ собственник огородил железным забором.

Теперь, чтобы добраться до дома, приходится ехать по узкой дороге, заставленной припаркованными машинами и загруженной автомобилями, выезжающими с парковки близстоящего гипермаркета. «Уже сейчас машины проходят с трудом, две машины редко когда могут разъехаться, а зимой там еще и колеи страшные», — рассказал «URA.RU» местный житель, пожелавший сохранить свое имя в тайне. Его соседи добавляют, что в случае чрезвычайной ситуации проехать не смогут ни медики, ни пожарные.

Жители микрорайона показали свои проблемы на схеме

Курганцы также отмечают, что такое положение дел чревато множеством ДТП: водители постоянно конфликтуют из-за права проехать первыми. Как говорят в Госавтоинспекции, преимущество на этой дороге у тех, кто въезжает с проспекта Маршала Голикова. Это значит, что выехать из дворов домов и с территории гипермаркета практически невозможно. Чтобы подъехать к домам микрорайона с главной дороги, двигаясь от улицы Мостостроителей, нужно сделать километровую петлю.

Руководитель проекта застройки Роман Зябкин пояснил «URA.RU», что со временем забор передвинется, но вновь пользоваться дорогой жители микрорайона смогут нескоро. «Теплотрассу, проходящую под дорогой, переложили, теперь будет подключаться водопровод. Это займет еще около месяца, однако в конце ноября восстановить дорогу нет возможности — она просто не будет стоять. Укладка асфальтового покрытия перенесена на весну следующего года», — сказал собеседник. Он пообещал, что шлагбаумов и других ограничителей на пути жильцов не будет.

Однако возмущенные горожане ждать до весны не готовы. «Надо митинг собирать для привлечения внимания к проблеме. 10 домов — это вам не шутки. Эта стройка оставила добрую четверть жителей двора без парковки, перегородила въезд, нас вообще никто не спросил, нужны ли под боком такие соседи», — сетуют они.