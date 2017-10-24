Еланский учебный центр замерзает из-за негодного мазута

ЧП произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области. Уже два дня как во всей Елани исчезло отопление. Без тепла стоят жилые дома, казармы, два детских сада и школа, сообщил «URA.RU» источник в еланском гарнизоне.
По данным инсайдера, проблема возникла из-за того, что в котельную поступил новый мазут такого низкого качества, что он просто не горит. Известно, что закупки топлива ведутся целенаправленно через УК «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ), однако с пресс-службой этой организации связаться не удалось. Стало известно, что ГУЖФ объявило в поселке аварийную ситуацию из-за того, что вышел из строя котел.
Проверку по факту закупки негодного мазута начала военная прокуратура.
«Эта информация нуждается в проверке, так как температурный режим в помещениях находится на особом контроле командования», — прокомментировал руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин.
Осенью в учебном центре предстоят экзамены у солдат. На фоне того, что в Елани среди личного состава периодически происходят вспышки пневмонии, учебные классы могут опустеть. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в еланском учебном центре произошла массовая драка между местными контрактниками и бойцами, приехавшими на сборы из Тувы.