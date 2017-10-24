18:24 24 октября 2017 0

Малашенко получил предложение о работе от Собчак только сегодня утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналистка Божена Рынска утверждает, что ее гражданский муж Игорь Малашенко получил предложение возглавить штаб Ксении Собчак за завтраком, за несколько часов до начала пресс-конференции телеведущей 24 октября. «Мы все время вместе, не расстаемся, и я гарантирую, что предложения не было. Ему предложили, видимо, за завтраком, я думала, это шутки», — рассказала Рынска «URA.RU».

Рынска уверена, что Малашенко принял предложение из-за своего трудоголизма. «Просто он очень любит работу и страдает без нее. Он работоголик, и ему работа необходима как воздух», — говорит Рынска. Проблемы с работой Рынска связала с Владимиром Гусинским, который поступил с ее мужем «как последняя свинья». Напомним, с 2010 года Малашенко работал генеральным директором «Интер ТВ» в Лондоне. Канал принадлежит бывшему российскому медиамагнату, владельцу новостного ресурса NEWSru.com Владимиру Гусинскому.

Сама Рынска ранее, узнав о решении Собчак баллотироваться, назвала ее гадиной. «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь», — написала Рынска в Facebook 19 октября. Божена Рынска поддерживает Навального и будет проситься работать в его штабе.

Она уверена, что ее муж не проработает в штабе Собчак и месяца.

«Он очень независимый и не потерпит хамства. И я уверена, что через месяц их работа закончится, и она ему даже не заплатит, ведьмы они ведьмы и есть», — говорит Рынска.

Между тем поддержка разных политических фигур не повлияет на их отношения, заверила светская львица. «Я способна на самопожертвование, хотя мне это очень неприятно. Я понимаю, как это важно для него, как это интересно ему. Так как мы хотим общего ребенка, я не готова расходиться с Игорем», — заключила Рынска.

Ранее на своей странице в Facebook Рынска сомневалась в том, что сможет продолжить свои отношения с гражданским мужем.