{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
Главные новости Москвы
18:24  24 октября 2017 0

ЭКСКЛЮЗИВ «URA.RU»: Божена Рынска назвала Собчак ведьмой и предсказала, что она не заплатит ее мужу за работу

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Малашенко получил предложение о работе от Собчак только сегодня утромФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Журналистка Божена Рынска утверждает, что ее гражданский муж Игорь Малашенко получил предложение возглавить штаб Ксении Собчак за завтраком, за несколько часов до начала пресс-конференции телеведущей 24 октября. «Мы все время вместе, не расстаемся, и я гарантирую, что предложения не было. Ему предложили, видимо, за завтраком, я думала, это шутки», — рассказала Рынска «URA.RU».

Рынска уверена, что Малашенко принял предложение из-за своего трудоголизма. «Просто он очень любит работу и страдает без нее. Он работоголик, и ему работа необходима как воздух», — говорит Рынска. Проблемы с работой Рынска связала с Владимиром Гусинским, который поступил с ее мужем «как последняя свинья». Напомним, с 2010 года Малашенко работал генеральным директором «Интер ТВ» в Лондоне. Канал принадлежит бывшему российскому медиамагнату, владельцу новостного ресурса NEWSru.com Владимиру Гусинскому.

Сама Рынска ранее, узнав о решении Собчак баллотироваться, назвала ее гадиной. «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь», — написала Рынска в Facebook 19 октября. Божена Рынска поддерживает Навального и будет проситься работать в его штабе.

Она уверена, что ее муж не проработает в штабе Собчак и месяца.

«Он очень независимый и не потерпит хамства. И я уверена, что через месяц их работа закончится, и она ему даже не заплатит, ведьмы они ведьмы и есть», — говорит Рынска.

Между тем поддержка разных политических фигур не повлияет на их отношения, заверила светская львица. «Я способна на самопожертвование, хотя мне это очень неприятно. Я понимаю, как это важно для него, как это интересно ему. Так как мы хотим общего ребенка, я не готова расходиться с Игорем», — заключила Рынска.

Ранее на своей странице в Facebook Рынска сомневалась в том, что сможет продолжить свои отношения с гражданским мужем.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров