В одной из больниц Перми скончался колумбиец. Следователи возбудили уголовное дело.
16 октября 2017 года в медицинском учреждении Перми скончался гражданин Республики Колумбия. В больницу он попал после получения травмы в спортивном зале на территории Мотовилихинского района. По факту смерти иностранца возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в СК РФ по Пермскому краю.
Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).
В настоящее время следователи проверяют документы, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также продолжают следствие, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и закрепить доказательственную базу.