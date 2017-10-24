{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
Главные новости Пермского края
19:15  24 октября 2017 2

В пермской больнице умер колумбиец. Следователи заподозрили врачей

Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь, операционная, первая помощь, воздух, спасение, операция, лечение, кислородная маска, медицина, здравоохранение, клиника, процедурная, врач, больница
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одной из больниц Перми скончался колумбиец. Следователи возбудили уголовное дело.

16 октября 2017 года в медицинском учреждении Перми скончался гражданин Республики Колумбия. В больницу он попал после получения травмы в спортивном зале на территории Мотовилихинского района. По факту смерти иностранца возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в СК РФ по Пермскому краю.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

В настоящее время следователи проверяют документы, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также продолжают следствие, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и закрепить доказательственную базу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров