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24 октября 2017
Главные новости Москвы
20:35  24 октября 2017 0

Оскандалившийся фразой «по кочану» губернатор передал журналистке вино и цветы

Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, вино, шампанское, алкоголь, бокалы
Вино и цветы отправил в качестве извинений губернаторФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал через помощника вино и цветы журналистке, которой ответил: «По кочану», сообщила журналистка Оксана Майтакова в Facebook.

«После того как Денис (помощник губернатора) ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала журналистка.

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Неприятный инцидент произошел во время брифинга после заседания регионального правительства. Алиханов нагрубил журналисту Майтаковой, ответив: «По кочану» на вопрос, почему не планируется восстанавливать компенсации расходов на детский сад.

Глава региона уточнил, что только 56% компенсаций выдавались адресно, очень много людей, по его словам, вовсе в них не нуждались.

Антон Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области с 29 сентября 2017 года. На сегодняшний день он считается самым молодым должностным лицом субъекта РФ в истории современной России, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям уехать на время чемпионата мира по футболу на дачу и не бить иностранцев, напоминает об еще одном ярком прецеденте в рядах местных политиков «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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