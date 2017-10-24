20:35 24 октября 2017 0

Вино и цветы отправил в качестве извинений губернатор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал через помощника вино и цветы журналистке, которой ответил: «По кочану», сообщила журналистка Оксана Майтакова в Facebook.

«После того как Денис (помощник губернатора) ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала журналистка.

Неприятный инцидент произошел во время брифинга после заседания регионального правительства. Алиханов нагрубил журналисту Майтаковой, ответив: «По кочану» на вопрос, почему не планируется восстанавливать компенсации расходов на детский сад.

Глава региона уточнил, что только 56% компенсаций выдавались адресно, очень много людей, по его словам, вовсе в них не нуждались.

Антон Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области с 29 сентября 2017 года. На сегодняшний день он считается самым молодым должностным лицом субъекта РФ в истории современной России, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям уехать на время чемпионата мира по футболу на дачу и не бить иностранцев, напоминает об еще одном ярком прецеденте в рядах местных политиков «Национальная служба новостей».