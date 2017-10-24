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21 октября 2017
21:24  24 октября 2017 0

Лихач протаранил мать и двоих детей на остановке в ХМАО. ФОТО

В ДТП тяжело пострадали женщина и двое маленьких девочекФото: «ВКонтакте», группа «Регион-86.Сургут»

В ХМАО водитель влетел на остановку, где ожидали транспорта пешеходы. Женщина и двое маленьких детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Происшествие случилось вечером 24 октября в городе Покачи. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, неизвестный лихач протаранил остановку, на которой стояли люди. Водитель снес остановочный комплекс и покалечил женщину и двух маленьких девочек 2014 и 2015 годов рождения.

«Все трое госпитализированы, дети в тяжелом, женщина в крайне тяжелом состоянии, — говорит источник. — За жизни пострадавших сейчас борются врачи».

Очевидцы делятся фотографиями происшествия в социальных сетях. Как утверждают свидетели, виновник чудовищной аварии сбежал и сейчас разыскивается полицией. В пресс-службе УМВД по ХМАО получить комментарий не удалось — там не взяли трубку.

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Фото: «ВКонтакте», группа «Регион-86.Сургут»

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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