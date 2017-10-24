Лихач протаранил мать и двоих детей на остановке в ХМАО. ФОТО

В ХМАО водитель влетел на остановку, где ожидали транспорта пешеходы. Женщина и двое маленьких детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Происшествие случилось вечером 24 октября в городе Покачи. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, неизвестный лихач протаранил остановку, на которой стояли люди. Водитель снес остановочный комплекс и покалечил женщину и двух маленьких девочек 2014 и 2015 годов рождения.
«Все трое госпитализированы, дети в тяжелом, женщина в крайне тяжелом состоянии, — говорит источник. — За жизни пострадавших сейчас борются врачи».
Очевидцы делятся фотографиями происшествия в социальных сетях. Как утверждают свидетели, виновник чудовищной аварии сбежал и сейчас разыскивается полицией. В пресс-службе УМВД по ХМАО получить комментарий не удалось — там не взяли трубку.