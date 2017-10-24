22:49 24 октября 2017 0

Полицейские задерживают православных активистов на премьере «Матильды» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские задержали несколько православных активистов, которые стояли у Московского дома книги, неподалеку от кинотеатра «Октябрь» и увезли их в ОВД Арбат, сообщил корреспонденту «URA.RU» один из задержанных, представитель организации «Царский Крест» Александр Порожняков. По его словам, сегодня в кинотеатре должна состояться премьера фильма «Матильда».

«Нас было трое, мы никакой акции не проводили, просто стояли с неразвернутым плакатом. Увидев нас, сотрудники полиции подошли и без объяснения причины, в грубой форме достаточно, поместили нас в автомобиль и привезли в ОВД. Причину задержания не объяснили до сих пор», — рассказал Порожняков. Позже в ОВД доставили еще несколько человек, задержанных неподалеку от кинотеатра.

По словам активиста, территория у кинотеатра оцеплена полицией и прохожие вынуждены обходить ее по проезжей части, нарушая правила дорожного движения.

Ранее Порожняков и активисты «Царского креста» отнесли патриарху 100 тысяч подписей с просьбой высказать свое мнение насчет показа фильма «Матильда».