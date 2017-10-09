22:20 09 октября 2017 1

Подать подписи против "Матильды" оказалось не так просто. С первого раза их не приняли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Православные активисты передали в канцелярию РПЦ 100 тысяч подписей против показа фильма «Матильда». Подписи получилось подать лишь со второго раза. В резиденции патриарха в Даниловском монастыре их не приняли и отправили активистов в резиденцию патриарха в Чистом переулке.

Аналогичные подписи уже отправлены в Минкульт, в прокуратуру, некоторым депутатам Госдумы, но везде их податели получили отписки, утверждает один из активистов, Александр Порожняков. Почему патриарх до сих пор не высказался на тему «Матильды», он не знает.

«Мы знаем, что Церковь не может вмешиваться в управление государством. На патриарха идет большое давление, возможно, он не хочет расширять конфликт, но мы отчаялись,

госорганы нас не слышат, но это уже не вопрос культуры — это вопрос политический», — говорит Порожняков.

Также он заявил: что бы ни случилось, активисты будут действовать в рамках закона, а действия «Святой Руси» (их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката Алексея Учителя — прим. ред.) они осуждают.

Премьера «Матильды» в России назначена на 26 октября. Ранее активисты движения «Святая Русь» обещали сжечь кинотеатры за показ «Матильды». В Екатеринбурге один из активистов на УАЗе врезался во входную группу кинотеатра «Космос» и устроил поджог, протестуя против показа фильма.