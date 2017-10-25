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Главные новости Свердловской области
07:41  25 октября 2017 0

На Урале в страшном пожаре сгорели пять человек. Среди погибших две маленькие девочки

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Люди погибли в огнеФото: pixabay.com

В Серове во время тушения пожара в многоквартирном доме найдены тела пяти человек. Среди погибших две пенсионерки, молодая женщина и ее дочки, младшей из которых было всего два года.

«ЧП произошло в 2:45 в однокомнатной квартире №1 дома 34„б“ на улице Сосьвинской. В 4:30 утра после тушения пожара при разборе завалов были обнаружены тела пяти погибших. По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится проверка», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе СК по Свердловской области.

Как рассказал «URA.RU» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции оперативно установили личности погибших. Это неработающая хозяйка квартиры Наталья Сомова 1986 года рождения, две ее дочери от разных браков — Валерия Коркунова, 2006 года рождения, учащаяся школы №21 и Александра Сомова, 2015 года рождения, а также две соседки — пенсионерка Надежда Расстегаева и Татьяна Грибнева, 1970 года рождения. По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за нарушений правил безопасности, неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. Впрочем, сотрудники органов внутренних дел и их коллеги их МЧС и СКР отрабатывают и иные версии. Следственно оперативную группу позглавил лично начальник районного отдела полиции полковник Олег Якимов.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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