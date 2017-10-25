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Главные новости Свердловской области
10:22  25 октября 2017 0

Стала известна причина пожара в Серове, где погибли два малыша

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Все погибшие отравились угарным газомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правоохранители назвали первую версию пожара в жилом шестиквартирном доме в Серове, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. В пресс-службе свердловской прокуратуры «URA.RU» сообщили, что трагедия могла случится из-за неосторожного обращения с огнем.

«По предварительной информации, пожар начался с крыльца. Накануне хозяйка квартиры №1 и ее знакомая 1970 года рождения курили на крыльце и распивали спиртные напитки», — сообщили в прокуратуре. Сейчас выясняется, когда в доме в последний раз проводилась проверка на пожарную безопасность.

«URA.RU» писало, что пожар произошел в однокомнатной квартире дома на улице Сосьвинская, 34 «б» в поселке Новая Кола. Погибли пять человек: хозяйка квартиры 1986 года рождения, двое ее детей 2006 и 2015 годов, знакомая семь 1970 года и пожилая соседка 1936 года.

По предварительной информации от прокуратуры, все они умерли от отравления угарным газом. Серовский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку по факту ЧП.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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