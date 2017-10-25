Стала известна причина пожара в Серове, где погибли два малыша

Правоохранители назвали первую версию пожара в жилом шестиквартирном доме в Серове, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. В пресс-службе свердловской прокуратуры «URA.RU» сообщили, что трагедия могла случится из-за неосторожного обращения с огнем.
«По предварительной информации, пожар начался с крыльца. Накануне хозяйка квартиры №1 и ее знакомая 1970 года рождения курили на крыльце и распивали спиртные напитки», — сообщили в прокуратуре. Сейчас выясняется, когда в доме в последний раз проводилась проверка на пожарную безопасность.
«URA.RU» писало, что пожар произошел в однокомнатной квартире дома на улице Сосьвинская, 34 «б» в поселке Новая Кола. Погибли пять человек: хозяйка квартиры 1986 года рождения, двое ее детей 2006 и 2015 годов, знакомая семь 1970 года и пожилая соседка 1936 года.
По предварительной информации от прокуратуры, все они умерли от отравления угарным газом. Серовский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку по факту ЧП.