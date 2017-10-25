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21 октября 2017
10:47  25 октября 2017 2

Известный политик  ХМАО выходит из «Единой России» и сдает мандат депутата. «Партия не дает стране двигаться вперед»

Выборы Попова. Сургут
Думу Сургута покидает самый опытный депутатФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Думы Сургута Евгений Барсов выходит из «Единой России» и отказывается от своего мандата. Эту информацию известный политик сам подтвердил «URA.RU».

Евгений Барсов рассказал, что не согласен с деятельностью «Единой России» в некоторых важных вопросах. «Если коротко — не устраивает экономическая политика партии. Не так все построено. С внешней политикой согласен, а вот к внутренней есть вопросы», — прокомментировал Барсов.

Барсов также отметил, что не уходит из политики и рассматривает возможность вступить в другую партию. «Есть более энергичные, пусть молодые, но настроенные на перемены, которые и президент Владимир Путин поддерживает. „Единая Россия“ тормозит экономические процессы, партия не дает стране двигаться вперед», — считает политик.

Евгений Барсов является директором строительной компании «Сургутстройтрест». Политик состоял в «Единой России» с 2004-го года и трижды избирался в городскую Думу. Отставку депутата должны принять его коллеги на одном из ближайших заседаний.

Антон Степыгин
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