Депутат Думы Сургута Евгений Барсов выходит из «Единой России» и отказывается от своего мандата. Эту информацию известный политик сам подтвердил «URA.RU».
Евгений Барсов рассказал, что не согласен с деятельностью «Единой России» в некоторых важных вопросах. «Если коротко — не устраивает экономическая политика партии. Не так все построено. С внешней политикой согласен, а вот к внутренней есть вопросы», — прокомментировал Барсов.
Барсов также отметил, что не уходит из политики и рассматривает возможность вступить в другую партию. «Есть более энергичные, пусть молодые, но настроенные на перемены, которые и президент Владимир Путин поддерживает. „Единая Россия“ тормозит экономические процессы, партия не дает стране двигаться вперед», — считает политик.
Евгений Барсов является директором строительной компании «Сургутстройтрест». Политик состоял в «Единой России» с 2004-го года и трижды избирался в городскую Думу. Отставку депутата должны принять его коллеги на одном из ближайших заседаний.