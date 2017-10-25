В Сургуте, возле местного отделения РЖД, прошла акция протеста. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель профсоюза железнодорожников «Магистраль» Валентина Писарева.
На пикет вышел машинист Алексей Широков, по совместительству первый секретарь отделения «Коммунистов России» в Нижневартовске. Железнодорожника также поддержали его коллеги по партии. По словам Писаревой, Алексей Широков устроил акцию протеста из-за дискриминации по политическим взглядам. «Широков — машинист второго класса, один из лучших в регионе. Водит пассажирские поезда. А его уже полгода не допускают — якобы не может сдать зачет по электробезопасности. Ну человек столько лет работает — как он не может знать электробезопасность? Это просто смешно», — комментирует Валентина Писарева.
По данным лидера «Коммунистов России» в ХМАО Вадима Абдуррахманова, за последние несколько лет в Югре из РЖД было уволено порядка десяти членов оппозиционной партии. «Это не единичная акция протеста. Если не будет никакой реакции, мы кинем клич и по всей России выйдут люди на пикеты», — говорит лидер профсоюза «Магистраль» Валентина Писарева.
В пресс-службе сургутского региона Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с Алексеем Широковым и пообещали сделать это позднее.