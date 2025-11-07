Во сколько обойдутся бюджету «Большие выборы» в ХМАО

Выборы на стойбище в ХМАО (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО потратят на «Большие выборы» в Государственную, Тюменскую областную, окружную и муниципальные думы более 751 644 200 рублей. Такие данные указаны в проекте бюджета на 2026 год.

«Обеспечение проведения выборов и референдумов 751 644,2 тыс. рублей.Проведение выборов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, повышение правовой культуры избирателей 511 150,8 тыс. рублей», — указано на сайте депфина.