Во сколько обойдутся бюджету «Большие выборы» в ХМАО
Выборы на стойбище в ХМАО (архивное фото)
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Власти ХМАО потратят на «Большие выборы» в Государственную, Тюменскую областную, окружную и муниципальные думы более 751 644 200 рублей. Такие данные указаны в проекте бюджета на 2026 год.
«Обеспечение проведения выборов и референдумов 751 644,2 тыс. рублей.Проведение выборов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, повышение правовой культуры избирателей 511 150,8 тыс. рублей», — указано на сайте депфина.
Более полумиллиарда рублей планируется потратить в том числе и на повышение правовой культуры избирателей. По данным окризбиркома, для проведения выборов планируется задействовать более 7 тысяч человек.
