В Ханты-Мансийске крупный дачный дом объяло пламенем. Фото
Обошлось без пострадавших
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ханты-Мансийске около полудня огнеборцы потушили крупный пожар дачного дома. Открытый огонь охватил строение в садоводческом товариществе «Путеец» площадью 77 квадратных метров. Об этом пишет по МЧС ХМАО в telegram-канале.
«Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали возгорание в дачном доме. Сообщение о возгорании дачного дома в СОТ „Путеец“ поступило сегодня в 11:10. В 12:12 пожар был ликвидирован на площади 77 квадратных метров», — сообщает пресс-служба.
На момент прибытия первых спасателей здание было полностью объято пламенем. Пострадавших не оказалось. Для тушения огня спасатели задействовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.
Возгорание дачного дома в СОТ «Путеец»
Фото: telegram-канал МЧС Югры
Ранее URA.RU сообщало, что при тушении пожара в дачном доме в Нижневартовске погиб пожарный, пытавшийся спасти пенсионера из горящего здания. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Водник-2», где при обрушении конструкций погиб сотрудник МЧС.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!