Обошлось без пострадавших

В Ханты-Мансийске около полудня огнеборцы потушили крупный пожар дачного дома. Открытый огонь охватил строение в садоводческом товариществе «Путеец» площадью 77 квадратных метров. Об этом пишет по МЧС ХМАО в telegram-канале.

«Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали возгорание в дачном доме. Сообщение о возгорании дачного дома в СОТ „Путеец“ поступило сегодня в 11:10. В 12:12 пожар был ликвидирован на площади 77 квадратных метров», — сообщает пресс-служба.

На момент прибытия первых спасателей здание было полностью объято пламенем. Пострадавших не оказалось. Для тушения огня спасатели задействовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.

1/3 Возгорание дачного дома в СОТ «Путеец» Фото: telegram-канал МЧС Югры