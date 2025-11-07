Логотип РИА URA.RU
В Ханты-Мансийске крупный дачный дом объяло пламенем. Фото

07 ноября 2025 в 23:53
Обошлось без пострадавших

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийске около полудня огнеборцы потушили крупный пожар дачного дома. Открытый огонь охватил строение в садоводческом товариществе «Путеец» площадью 77 квадратных метров. Об этом пишет по МЧС ХМАО в telegram-канале.

«Огнеборцы Ханты-Мансийска ликвидировали возгорание в дачном доме. Сообщение о возгорании дачного дома в СОТ „Путеец“ поступило сегодня в 11:10. В 12:12 пожар был ликвидирован на площади 77 квадратных метров», — сообщает пресс-служба.

На момент прибытия первых спасателей здание было полностью объято пламенем. Пострадавших не оказалось. Для тушения огня спасатели задействовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Возгорание дачного дома в СОТ «Путеец»

Фото: telegram-канал МЧС Югры

Ранее URA.RU сообщало, что при тушении пожара в дачном доме в Нижневартовске погиб пожарный, пытавшийся спасти пенсионера из горящего здания. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Водник-2», где при обрушении конструкций погиб сотрудник МЧС.

