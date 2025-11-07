Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Тяжелоатлеты Сургутского района завоевали 20 медалей на чемпионате ХМАО

08 ноября 2025 в 02:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соревнования проходили в спортивном комплексе «Олимп»

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Олимп»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске (Югра) юные тяжелоатлеты Сургутского района завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве ХМАО-Югры. Теперь у команды семь золотых, одиннадцать серебряных и две бронзовые награды. Об этом сообщает администрация Сургутского района на официальном сайте.

«В Нефтеюганске завершились Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по тяжелой атлетике... Спортсмены Сургутского района показали впечатлили участников соревнований, завоевав в общей сложности 20 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые»,  — пишут на сайте.

Соревнования несколько дней проходили в спортивном комплексе «Олимп», где собрались сильнейшие атлеты со всего округа. Команда девушек Сургутского района одержала безоговорочную победу, заняв первое общекомандное место.

Продолжение после рекламы

Юноши в возрастной категории 13-15 лет стали вторыми. Также сборная юношей и девушек 15-18 лет замкнула тройку лидеров, заняв почетное третье место.

Ранее URA.RU сообщало, что команда по футзалу «Газпром-Югра» одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка России против екатеринбургской команды «Синтур». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу югорчан.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал