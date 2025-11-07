Тяжелоатлеты Сургутского района завоевали 20 медалей на чемпионате ХМАО

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Олимп» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске (Югра) юные тяжелоатлеты Сургутского района завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве ХМАО-Югры. Теперь у команды семь золотых, одиннадцать серебряных и две бронзовые награды. Об этом сообщает администрация Сургутского района на официальном сайте.

«В Нефтеюганске завершились Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по тяжелой атлетике... Спортсмены Сургутского района показали впечатлили участников соревнований, завоевав в общей сложности 20 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые», — пишут на сайте.

Соревнования несколько дней проходили в спортивном комплексе «Олимп», где собрались сильнейшие атлеты со всего округа. Команда девушек Сургутского района одержала безоговорочную победу, заняв первое общекомандное место.

Продолжение после рекламы

Юноши в возрастной категории 13-15 лет стали вторыми. Также сборная юношей и девушек 15-18 лет замкнула тройку лидеров, заняв почетное третье место.