{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
14:05  25 октября 2017 0

Трети России грозит дефицит хлеба

СГМУП
Многие регионы страны могут столкнуться с нехваткой хлебаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Целый ряд регионов РФ в ближайшее время может столкнуться с подорожанием хлеба и его дефицитом. В числе первых тревогу забил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который обратился с письмом к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. В нем он, в частности, указал, что нехватка железнодорожных вагонов рискует нарушить снабжение мукомольных предприятий Северной столицы. Причиной происходящего он назвал массированный экспорт зерна из России.

Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., хлеб, витрина, батон
В отдельных регионах хлеб может резко вырасти в цене
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В состав Северо-Западного федерального округа входит 11 регионов, а в Приволжский федеральный округ — 14 регионов. Таким образом, проблема может затронуть почти третью часть страны.

«В стране существуют профицитные по зерну регионы, а есть, наоборот, дефицитные, где присутствует незначительный объем зерновых культур. Поэтому туда зерно и мука преимущественно завозятся. В первую очередь речь идет о регионах Северо-Западного федерального округа и части Поволжья», — рассказал «URA.RU» директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

По ее словам, в этом году Россия получила рекордный урожай пшеницы: «Нам удалось выйти на первое место в мире по экспорту зерна. Мы обошли прежних лидеров — США и Канаду. Именно поэтому страна получила возможность экспортировать более 40 млн тонн зерна. По этой причине возникли определенные логистические проблемы — не хватает вагонов для перевозки сырья в проблемные регионы».

В Минтрансе заявили, что уже разбираются с проблемой. В числе вариантов разрешения ситуации обсуждается возможность продления рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна. Данная мера позволит выполнять отгрузку и по выходным дням.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров