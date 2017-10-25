Целый ряд регионов РФ в ближайшее время может столкнуться с подорожанием хлеба и его дефицитом. В числе первых тревогу забил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который обратился с письмом к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. В нем он, в частности, указал, что нехватка железнодорожных вагонов рискует нарушить снабжение мукомольных предприятий Северной столицы. Причиной происходящего он назвал массированный экспорт зерна из России.
В состав Северо-Западного федерального округа входит 11 регионов, а в Приволжский федеральный округ — 14 регионов. Таким образом, проблема может затронуть почти третью часть страны.
«В стране существуют профицитные по зерну регионы, а есть, наоборот, дефицитные, где присутствует незначительный объем зерновых культур. Поэтому туда зерно и мука преимущественно завозятся. В первую очередь речь идет о регионах Северо-Западного федерального округа и части Поволжья», — рассказал «URA.RU» директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
По ее словам, в этом году Россия получила рекордный урожай пшеницы: «Нам удалось выйти на первое место в мире по экспорту зерна. Мы обошли прежних лидеров — США и Канаду. Именно поэтому страна получила возможность экспортировать более 40 млн тонн зерна. По этой причине возникли определенные логистические проблемы — не хватает вагонов для перевозки сырья в проблемные регионы».
В Минтрансе заявили, что уже разбираются с проблемой. В числе вариантов разрешения ситуации обсуждается возможность продления рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна. Данная мера позволит выполнять отгрузку и по выходным дням.