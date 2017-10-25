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25 октября 2017
24 октября 2017
14:30  25 октября 2017 0

Депутат, унизивший свердловчан с маленькими зарплатами, извинился

Брусницин сказал, что не имел ввиду бюджетниковФото: официальный сайт Думы Березовского городского округа

Депутат городской думы Березовского Андрей Брусницин извинился за свое высказывание о том, что свердловчане не могут себя считать мужчинами, если зарабатывают менее 30 тысяч рублей.

Председатель думы Евгений Говоруха заявил журналистам РИА «Новости», что Брусницин сразу извинился за свои слова. «Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился», — уверяет Говоруха.

«URA.RU» писало, что депутат от партии «Справедливая Россия» Брусницин на замечание коллег о том, что повышение тарифов на отопление для населения ударит по карману жителей, заявил: «Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй». В комментарии для нашего агентства политик пояснил, что имел не сотрудников бюджетных учреждений, а «здоровых мужиков, которые сидят с пивом перед телевизором».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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