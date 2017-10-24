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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:58  24 октября 2017 7

«Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина». Свердловский депутат сделал скандальное заявление. ВИДЕО

Сам депутат утверждает, что ему не дали высказаться до концаФото: официальный сайт Думы Березовского городского округа

Депутат городской думы Березовского сделал скандальное заявление. «Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй», — сказал он на заседании думы во время обсуждения повышения тарифа на отопление.

Так ответил депутат Андрей Брусницин на замечание коллег о том, что повышение тарифов на отопление для населения ударит по карману жителей.

Корреспонденту «URA.RU» депутат пояснил, что на заседании ему не дали высказаться до конца, за что он приносит свои извинения. «Это не относится к врачам и педагогам, которые работают порой за небольшие деньги. Не относится к пенсионерам. Я хотел сказать про здоровых мужиков, которые сидят с пивом перед телевизором, но не дали», — говорит Брусницин. Также депутат заявил, что мужчина должен так обеспечивать семью, чтобы смог выделить лишние сто рублей с зарплаты. И даже такая незначительная сумма даст хороший результат коммунальному хозяйству города, «что позволит жить без аварий и авралов в зимний период».

Андрей Брусницин является депутатом от партии «Справедливая Россия», а также директором авторынка «Березовский привоз». По данным агентства «Новый день», зарплату в думе он не получает. По итогам 2016 года парламентарий отчитался о доходе в размере 2 млн 405 тысяч рублей.

Ксения Томашова
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