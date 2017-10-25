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25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
15:01  25 октября 2017 4

Врачи не смогли помочь девочке из Челябинска, которую искусала белка. В больнице нет важнейшего препарата

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, медсестра, медик, прививка, шприц, медицина, врач, вакцинация
В больнице не нашлось сыворотки от столбнякаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал разгорается в Челябинске, где в травмпункте поликлиники № 1 отказались оказать медицинскую помощь двухлетней девочке. Об этом рассказал «URA.RU» начальник регионального штаба ЧОРО «Союз добровольцев России» Владимир Корнев.

«К нам обратились граждане и рассказали, что на прогулке ребенка укусила дикая белка. Чтобы избежать бешенства, родители пошли в травмпункт нашей главной больницы в городе. Но у медиков не оказалось самого элементарного — противостолбнячной сыворотки. Позже стало известно, что уже за неделю до этого там перестали ставить прививки после укусов бродячих собак. Практически при любой ране, чтобы не произошло заражение, необходимо ставить противостолбнячную прививку. Получается, что в этом травмпункте уже длительное время нет одного из важнейших для их работы препаратов», — рассказал Владимир Корнев.

В результате челябинцы были вынуждены обратиться в платную клинику и ставить прививку за деньги. Хотя по закону инъекции должны быть бесплатными.

«Мне звонил руководитель горздрава, посетовал, зачем я поднял шум вместо того, чтобы сказать ему. Но я еще и в прокуратуру заявление напишу. Из бюджета такие большие средства выделяются на медицину, на закупку медикаментов. Куда они девают деньги, если у них самого необходимого нет?» — продолжает Владимир Корнев.

В управлении здравоохранения Челябинска «URA.RU» получить комментарий не удалось.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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