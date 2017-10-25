Кремль отреагировал на слова Ксении Собчак о Крыме

Высказывания экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что принадлежность полуострова не подлежит обсуждению, сообщает информагентство Nation News.
«С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — отметил пресс-секретарь президента, его слова цитирует RT.
Ранее заявившая о президентских амбициях Ксения Собчак на своей первой-пресс-конференции сообщила, что России нужно во что бы то ни стало помириться с Украиной и вернуть Крым под власть Киева.
В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца, который говорил о том, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль.