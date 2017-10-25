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25 октября 2017
Главные новости Москвы
15:33  25 октября 2017 1

Кремль отреагировал на слова Ксении Собчак о Крыме

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскритиковал Собчак за слова о КрымеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Высказывания экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что принадлежность полуострова не подлежит обсуждению, сообщает информагентство Nation News.

«С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — отметил пресс-секретарь президента, его слова цитирует RT.

Ранее заявившая о президентских амбициях Ксения Собчак на своей первой-пресс-конференции сообщила, что России нужно во что бы то ни стало помириться с Украиной и вернуть Крым под власть Киева.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца, который говорил о том, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль.

Нина Калинина
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