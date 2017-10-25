Собчак не получится судить за слова об «украинском Крыме»

07:46 25 октября 2017 0

Собчак считает, что ее не получится осудить за «констатацию факта» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала возможность уголовного преследования за слова об «украинском Крыме». По мнению светской львицы, собирающейся участвовать в президентских выборах, ее невозможно будет осудить за «констатацию факта».

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя», — цитирует слова Собчак телеканал 360. «Федеральное агентство новостей».

О том, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», телеведущая заявила на первой пресс-конференции после заявления о желании баллотироваться в президенты.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала эту фразу проявлением «неуважения к людям и собственной родине», сообщило RT. «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то ещё неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия?» — пояснила Поклонская. По мнению вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, которое приводит «Федеральное агентство новостей», с правовой точки зрения заявление Собчак ничтожно и свидетельствует лишь о непрофессионализме, отсутствии подготовки и необходимых знаний.

Как уже сообщало «URA.RU», подобные фразы могут быть расценены как экстремизм или призывы к сепаратизму и повлечь уголовную ответственность — вплоть до 5 лет лишения свободы. Судебная практика такого рода уже имеется.