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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
07:46  25 октября 2017 0

Собчак не получится судить за слова об «украинском Крыме»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак считает, что ее не получится осудить за «констатацию факта»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала возможность уголовного преследования за слова об «украинском Крыме». По мнению светской львицы, собирающейся участвовать в президентских выборах, ее невозможно будет осудить за «констатацию факта».

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя», — цитирует слова Собчак телеканал 360. «Федеральное агентство новостей».

О том, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», телеведущая заявила на первой пресс-конференции после заявления о желании баллотироваться в президенты.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала эту фразу проявлением «неуважения к людям и собственной родине», сообщило RT. «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то ещё неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия?» — пояснила Поклонская. По мнению вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, которое приводит «Федеральное агентство новостей», с правовой точки зрения заявление Собчак ничтожно и свидетельствует лишь о непрофессионализме, отсутствии подготовки и необходимых знаний.

Как уже сообщало «URA.RU», подобные фразы могут быть расценены как экстремизм или призывы к сепаратизму и повлечь уголовную ответственность — вплоть до 5 лет лишения свободы. Судебная практика такого рода уже имеется.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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