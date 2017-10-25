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25 октября 2017
Главные новости Москвы
13:33  25 октября 2017 5

«Дочь не в отца». Соловьёв вспомнил, что говорил покойный Собчак о судьбе Крыма. ВИДЕО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Журналист указал, что отец экс-ведущей «Дома-2» имел другое мнение о КрымеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Слова Ксении Собчак об украинском Крыме полностью противоречат мнению ее отца. «Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — написал на своей странице в Instagram журналист Владимир Соловьев, опубликовав выдержку из ответа отца Ксении, Анатолия Собчака, о судьбе Крыма и отношениях Украины и России.

Покойный глава Санкт-Петербурга в видеозаписи объясняет, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль, потому что такие вопросы не могут решаться по чьей-то сторонней воле.

«Насколько мне известно, Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, это всегда была база российского флота. Эта ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств», — говорит Анатолий Собчак. И добавляет, что называет нелепостью мнение, что Крым — территория Украины.

Таким образом журналист прокомментировал слова Ксении Собчак о том, что России нужно во что бы то ни стало помириться с Украиной и вернуть Крым под власть Киева.

Семен Гринберг
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