Слова Ксении Собчак об украинском Крыме полностью противоречат мнению ее отца. «Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — написал на своей странице в Instagram журналист Владимир Соловьев, опубликовав выдержку из ответа отца Ксении, Анатолия Собчака, о судьбе Крыма и отношениях Украины и России.
Покойный глава Санкт-Петербурга в видеозаписи объясняет, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль, потому что такие вопросы не могут решаться по чьей-то сторонней воле.
«Насколько мне известно, Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, это всегда была база российского флота. Эта ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств», — говорит Анатолий Собчак. И добавляет, что называет нелепостью мнение, что Крым — территория Украины.
Таким образом журналист прокомментировал слова Ксении Собчак о том, что России нужно во что бы то ни стало помириться с Украиной и вернуть Крым под власть Киева.