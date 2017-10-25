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25 октября 2017
Главные новости Москвы
17:42  25 октября 2017 0

Собчак даст эксклюзивное интервью в студии Малахова. ФОТО

Малахов назвал Собчак «сильной женщиной»Фото: Instagram Андрея Малахова
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Спецвыпуск программы «Прямой эфир» с участием Ксении Собчак, которая недавно заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года, выйдет вечером в среду, 25 октября. Телеведущая впервые за несколько лет появится на федеральном канале.

Андрей Малахов пишет на своей странице в Instagram, что будет обсуждать со своей гостьей: «Первые реакции на вчерашнюю ПКФ, заявление Жириновского о 4 годах тюрьмы, о сыне Платоне и реакции мамы (она тоже в студии!). Не разрушает ли Ксения семью Божены Рынски „нежданчиком“? И эксклюзив — послание Ксении от отца, о котором она не знала». В конце поста ведущий называет Собчак «power woman», что означает «сильная женщина».

Этот спецвыпуск станет первым телевизионным интервью Собчак о желании баллотироваться в президенты России. В недавней беседе с Юрием Дудем она пожаловалась, что ее уже много лет не показывали на федеральных каналах. «Я первая женщина, которая здесь сидит. Я смелый и отчаянный человек и не боюсь последствий. Меня вообще-то до сих пор не зовут на федеральные каналы — даже сосед Ургант говорит, что не может пригласить», — цитирует Ксению Собчак портал Meduza.

Ксения Томашова
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