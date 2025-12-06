«Будущего нет»: Володин заявил о давлении ЕС на страны, поддерживающие традиционные ценности

Володин заявил, что в России прошло уже три года, как вступили в силу законы, защищающие наши надежные ценности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Евросоюз «агрессивно навязывает людям псевдоценности» и давит на государства, которые пытаются закрепить в законах традиционные представления о семье и поле. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«...в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей. Причем с самого раннего возраста», — написал Володин в своем telegram-канале. В качестве примера он привел эксперимент в Англии, в ходе которого детям от 10 лет, которые считают себя трансгендерами, предлагают назначать блокаторы полового созревания. Другими словами, пожизненную зависимость от дорогостоящей терапии.

По словам Володина, политика ЕС в сфере семейного и гендерного законодательства направлена на унификацию и признание однополых браков всеми государствами объединения. Он подчеркнул, что на страны, которые пытаются этому противостоять, оказывается давление.

Продолжение после рекламы

Так, например, в Словакии и Венгрии ранее были приняты конституционные нормы, фиксирующие только два пола — мужской и женский. В ответ Евросоюз пытается лишить эти государства голоса в Совете ЕС. То же самое касается Грузии, где был принят закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. После этого путь в Евросоюз для страны был фактически закрыт.

Володин заявил, что Европейский суд обязывает все страны — члены ЕС признавать однополые браки. Те государства, которые пытаются оградить своих граждан от этого, сталкиваются с трудностями и жесткими преградами. По его мнению, у стран, где продвигаются нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилия и смена пола, нет будущего. Спикер Госдумы также напомнил, что в России действует запрет на любую пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ), педофилии и смены пола, а соответствующие ограничения закреплены в законодательстве и Конституции как осознанный выбор граждан.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии международного фестиваля «Народы России и СНГ», заявил, что Европа с ее, как он выразился, псевдоценностями «с большой скоростью» идет к гибели. В качестве примеров он назвал гендерную повестку, ЛГБТ и скандалы вокруг конкурса «Евровидение», передает RT.