Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем выдвижении на президентских выборах, опоздала на «Прямой эфир» к Андрею Малахову. Вместо нее перед телезрителями выступала ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова.
«Дожила, работаю на разогреве у дочери», — шутила в эфире Людмила Нарусова. Ее слова приводит портал «Дни.ру». Нарусова охотно рассказала о детстве Ксении, припомнила историю о том, как ей подарили книжку с дарственной надписью: «Матери будущего президента». «Вещий, однако, получился подарок», — отметила Нарусова.
Также мать Ксении Собчак пояснила, почему дочь решила податься в шоу-бизнес. «Не она виновата, что зарплаты в шоу-бизнесе больше, чем у шахтеров!» — заявила в эфире сенатор.
Как отметили гости программы, среди которых были депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Дмитрий Абзалов, общественный деятель Олег Митволь и главный редактор журнала Glamour Мария Федорова, Андрей Малахов старательно обходил тему политики, не задавал вопросов насчет президентских амбиций Ксении Собчак.
В студии телеведущая появилась лишь спустя полчаса, она заявила, что в ее опоздании виноваты московские пробки.
Спецвыпуск «Пусть говорят» должен был стать первым телевизионным интервью Собчак о желании баллотироваться в президенты России. В недавней беседе с Юрием Дудем она пожаловалась, что ее уже много лет не показывали на федеральных каналах.
Ранее стало известно, что Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться на пост президента России, хочет сменить имя или фамилию на «Против всех». Как писала «Национальная служба новостей», телеведущая заявила, что она станет на президентских выборах 2018 года графой «Против всех».