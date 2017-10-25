21:06 25 октября 2017 0

На родине «Титановой долины» конфликты во власти начали решать силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание думы в Верхней Салде 25 октября началось с драки. Конфликт из разряда «ты меня не уважаешь» произошел между оппозиционным депутатом Хельге Бузуновым и пресс-секретарем администрации города Владимиром Мальцевым.

По версии Бузунова, перед заседанием он стоял, общался с другими депутатами и никого не трогал. «Подошел Мальцев, поздоровался с одними и демонстративно проигнорировал других. Я ему сделал замечание, мол, почему он относится ко мне, будто я пустое место. Он никак не отреагировал и пошел дальше разносить бутылки с водой для заседания. Когда возвращался обратно, мы с ним немного пообщались…» — говорит депутат.

По словам свидетелей конфликта, Владимир Мальцев спросил Бузунова, в каких это должностных инструкциях написано, что он должен с ним здороваться? «43-летний Бузунов схватил Мальцева за грудки, на что тот ударил его в лицо», — рассказал наблюдатель. Депутат-драчун в беседе с «URA.RU» отверг факт драки: «Разве можно было назвать это боем? Так… мирно достаточно пообщались. У нас вялотекущий конфликт уже давно. Товарищ просто считает, что администрация — это его дом, что он там хозяин». До Владимира Мальцева нашему агентству дозвониться не удалось, он не подходил к телефону. Во время заседания конфликт депутата и пресс-секретаря не обсуждали.

Как ранее писало «URA.RU», во время выборов в Верхнесалдинскую гордуму редактор газеты «Биржа новостей» Хельге Бузунов был одним из лидеров группы кандидатов, которые выступали против объединенной команды горадминистрации и ВСМПО.