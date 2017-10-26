05:25 26 октября 2017 0

Оплошность телеведущей может влететь в копеечку обеим сторонам конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новоявленный кандидат в президенты Ксения Собчак рискует лишиться крупного спонсора. После активной работы по продвижению флагмана Samsung в социальных сетях, девушка имела неосторожность засветиться с прямым конкурентом компании в руках — новинкой от Apple.

Первыми на оплошность Собчак обратили внимание ее многочисленные подписчики. Как сообщает Life, «косяк» теледивы обнаружился на кадре, опубликованном ресурсом Super в Instagram. На фото Ксения Анатольевна ожидает начала съемок «Новой фабрики звезд» телеканала МУЗ-ТВ с последней моделью iPhone в руках. «А телефон-то не Самсунг», — заметили в комментариях. Теперь поклонники гадают, чем неосторожное появление на публике грозит теледиве. По правилам подобных рекламных контрактов, при работе по продвижению продуктов компании звезда обязана пользоваться ими и в жизни, а конкурентов вовсе обходить стороной. При нарушении договора могут последовать штрафные санкции: от выплаты денежных средств до полного прекращения сотрудничества.

Ксения Собчак недавно шокировала общественность заявлением о том, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Причину такого решения телеведущая объяснила желанием заменить собой графу «против всех» в избирательных бюллетенях. После заявления Ксении в Совете Федерации задумались о возвращении подобной строчки на выборах.