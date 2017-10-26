Трамп нашел повод восстановить отношения с Россией

07:30 26 октября 2017 0

Политик подчеркнул, что «было бы замечательно» вести диалог не только с Россией, но и с Китаем. Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что хорошие отношения США и России упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое — они сильная (держава), обладающая ядерным оружием. Считаю, что у нас могут образоваться хорошие отношения. Мне кажется, что это сделало бы ситуацию вокруг КНДР проще», — цитирует Трампа RT.

«URA.RU» писало, что во время визита главы Белого дома в здание Конгресса, участник движения «Американцы действуют» Райан Клейтон забросал Трампа российскими флагами. Президент США сделал вид, что ничего не заметил, а активиста задержали полицейские.

Ранее Пхеньян пригрозил Вашингтону нанесением «невероятного и неожиданного» удара в связи с началом учений США и Южной Кореи.