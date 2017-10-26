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26 октября 2017
25 октября 2017
07:30  26 октября 2017 0

Трамп нашел повод восстановить отношения с Россией

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Политик подчеркнул, что «было бы замечательно» вести диалог не только с Россией, но и с Китаем.Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что хорошие отношения США и России упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое — они сильная (держава), обладающая ядерным оружием. Считаю, что у нас могут образоваться хорошие отношения. Мне кажется, что это сделало бы ситуацию вокруг КНДР проще», — цитирует Трампа RT.

«URA.RU» писало, что во время визита главы Белого дома в здание Конгресса, участник движения «Американцы действуют» Райан Клейтон забросал Трампа российскими флагами. Президент США сделал вид, что ничего не заметил, а активиста задержали полицейские.

Ранее Пхеньян пригрозил Вашингтону нанесением «невероятного и неожиданного» удара в связи с началом учений США и Южной Кореи.

Виктор Дорофеев
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