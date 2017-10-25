{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
03:03  25 октября 2017 0

Трампа осыпали российскими флагами. ВИДЕО

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Американского президента не впервые обвиняют в симпатии к РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп подвергся нападению во время визита в здание Конгресса. Главу Белого дома забросал российскими флагами активист движения «Американцы действуют» Райан Клейтон.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел во время встречи президента США с сенатором от штата Кентукки Митчем Макконнеллом. Политики направлялись в совещательную комнату, когда сторонник теории о вмешательстве России в выборы президента США кинул в республиканцев несколько флажков с триколором. Свои действия Клейтон сопровождал выкриками «Трамп — это измена!». Трамп и Макконнелл сделали вид, что не заметили выпада, а активиста тут же задержала полиция.

В Америке широко распространена идея вмешательства РФ во внутренние дела США. Как ранее писало «URA.RU» сенатор Джон Маккейн обвинил Дональда Трампа в симпатии к России: по мнению политика, глава Белого дома намеренно затягивает реализацию антироссийских санкций.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров