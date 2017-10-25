Трампа осыпали российскими флагами. ВИДЕО

03:03 25 октября 2017 0

Американского президента не впервые обвиняют в симпатии к России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп подвергся нападению во время визита в здание Конгресса. Главу Белого дома забросал российскими флагами активист движения «Американцы действуют» Райан Клейтон.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел во время встречи президента США с сенатором от штата Кентукки Митчем Макконнеллом. Политики направлялись в совещательную комнату, когда сторонник теории о вмешательстве России в выборы президента США кинул в республиканцев несколько флажков с триколором. Свои действия Клейтон сопровождал выкриками «Трамп — это измена!». Трамп и Макконнелл сделали вид, что не заметили выпада, а активиста тут же задержала полиция.

В Америке широко распространена идея вмешательства РФ во внутренние дела США. Как ранее писало «URA.RU» сенатор Джон Маккейн обвинил Дональда Трампа в симпатии к России: по мнению политика, глава Белого дома намеренно затягивает реализацию антироссийских санкций.