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26 октября 2017
09:42  26 октября 2017 0

Сибиряков встревожили слухи о бракованных пробах Манту

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Людей напугала неизвестная прививкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кемерова обеспокоены информацией о партии проб Манту, которую якобы забраковали и отправили на федеральную проверку, заменив неким «аналогом». Тревожную новость сообщила в соцсетях мать одного из малышей, ссылаясь на слова лечащего врача.

В свою очередь, в областном департаменте охраны здоровья поясняют, что в Кузбассе планируется повсеместное внедрение новой пробы на туберкулез — Диаскинтеста, которая более эффективна. Именно ее сейчас используют в больницах вместо привычного препарата. При этом пробу Манту и Диаскинтест нельзя сравнивать, так как они выявляют разные состояния, пишет издание «Газета Кемерова».

По словам медиков, проба Манту представляет собой вытяжку из микобактерий туберкулеза, убитых нагреванием. Ее активно используют для детей до семи лет, чтобы выяснить, как проходит процесс вакцинации. Диаскинтест является генно-инженерным препаратом, созданным на основе туберкулезной палочки, содержащей два белка. Препарат используют для выявления активно размножающихся бактерий человеческого типа.

Уже с 2016 года в учреждениях здравоохранения стали заменять Манту на ДСТ. За 9 месяцев 2017 года пробу Манту поставили 264?007 детям, а Диаскинтест — 42?771 подростку. С 2018 года планируют применять Диаскинтест при массовой иммунодиагностике у детей с восьми лет, пояснили медики.

Лев Истомин
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