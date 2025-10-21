Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибло 20 мирных россиян

Среди 20 погибших за неделю россиян есть один ребенок, заявил Мирошник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате атак ВСУ за неделю погибло 20 человек, а пострадало более сотни. В их числе есть дети. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 105 мирных жителей: ранены 85 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 20 человек», — заявил Мирошник. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что среди погибших есть один ребенок.

По словам посла, наибольшее число пострадавших среди жителей Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. Также немалая часть пострадавших — жители Донецкой Народной Республики.

