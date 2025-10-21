Кастюкевич: Трамп устроил Зеленскому «морально-психологический тренинг»

Дональд Трамп проводит с Зеленским «психологические тренинги» Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп провел с президентом Украины Владимиром Зеленским «морально-психологический тренинг» в ходе встречи в Белом доме 17 октября 2025 года, чтобы подготовить украинского лидера к предстоящим решениям по ситуации на Украине. Такое мнение выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Переговоры в Белом доме, на мой взгляд, — это часть подготовки к будущей встрече в Будапеште. Трамп устраивает для Зеленского такой „морально-психологический тренинг“, чтобы дать ему привыкнуть и смириться с последующими решениями, которые он должен будет принять», — подчеркнул Кастюкевич в беседе с ТАСС. Причем он добавил, что психологические манипуляции с российским главой Владимиром Путиным не работают в принципе, поэтому Трампу проще всего подступить именно к Зеленскому и склонить его к потенциальной мирной сделке.

Ранее, 16 октября, Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным стороны договорились вскоре встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начали подготовку к новой встрече лидеров двух стран. Будапешт обеспечит безопасность встречи Путина и Трампа, передает телеканал «Царьград».

