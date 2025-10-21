Логотип РИА URA.RU
В Германии надругались над десятками могил на исламском кладбище

Der Spiegel: на исламском кладбище города Эссен было осквернено более 40 могил
21 октября 2025 в 09:19
Кладбище было осквернено в немецком городе Эссен, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В немецком городе Эссен было осквернено более 40 могил на исламском кладбище. Об этом сообщили в местной полиции.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, на территории кладбища были опрокинуты надгробия, уничтожены растения, фонари, знаки. Также на могилах были обнаружены следы ног. Об этом сообщало немецкое издание Der Spiegel.

Ранее случаи вандализма на кладбищах фиксировались и в России. На тюменском Текутьевском кладбище могилы были завалены спиленными деревьями, а также отмечались поджоги венков и повреждение памятников. Администрация города неоднократно призывала бережно относиться к местам памяти и городской инфраструктуре.

