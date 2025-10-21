Суд Литвы разрешил взыскивать компенсации с наследников Горбачева

Суд Литвы разрешил взыскивать компенсации из-за трагедии 13 января 1991 года, указано в материале Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Верховный суд Литвы дал разрешение взыскивать компенсацию с наследников последнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачева. Связано это с трагедией у здания «Литовского радио и телевидения» 13 января 1991 года.

«17 октября Верховный суд Литвы постановил, что лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, теперь могут переадресовать свои претензии к наследникам Горбачева», — указано в материале газеты «Известия». Также заявляется, что обязанность возместить моральный ущерб не является исключительно личной и не прекращается со смертью виновного.