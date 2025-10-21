Премьер-министром Японии впервые стала женщина
21 октября 2025 в 09:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Согласно результатам парламентского голосования, новым премьер-министром Японии избрана Санаэ Такаити. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей данный пост в истории страны.
