Сотрудники авиакомпании в Красноярске взяли взятку за перегруз самолета

Два сотрудника красноярской авиакомпании и представитель коммерческой организации задержаны по подозрению в получении и даче взятки за незаконный перегруз самолета. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, преступление произошло в августе-сентябре 2024 года в Красноярске.

"В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании и представителя коммерческой компании, подозреваемых во взяточничестве. <...> По версии следствия, в августе-сентябре 2024 года <...> двое сотрудников авиакомпании <...> превысили тоннаж груза и количество пассажиров при полете", — уточнили в ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале регионального следственного управления. За незаконные действия фигуранты дела получили до 500 тысяч рублей.

Следователи установили, что превышение массы груза и количества пассажиров позволило коммерческой компании избежать дополнительных расходов на сумму 2,8 миллиона рублей. Для сокрытия факта перегруза сотрудники авиаперевозчика предоставили в отчетной документации заниженные сведения о массе груза и числе находившихся на борту лиц. В ведомстве не сообщают, какая именно авиакомпания связана с уголовным делом, при этом в ТАСС со ссылкой на источники передают, что это — "КрасАвиа".

