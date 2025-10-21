Минстрой предложил новый способ отправки квитанций за услуги ЖКХ
Минстрой в тестовом режиме внедрит возможность отправки электронных квитанций за услуги ЖКХ, в не бумажных
Фото: Илья Московец © URA.RU
Минстрой России предложил ввести по всей стране электронные платежные документы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного ведомством. Согласно документу, изменения в Жилищный кодекс РФ позволят гражданам оплачивать коммунальные услуги через государственные цифровые платформы — ГИС ЖКХ и «Госуслуги».
«Предоставление платежных документов в электронной форме будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он имеется в распоряжении «Известий». Из документа следует, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале Госуслуг.
Данный формат сначала планируют протестировать в пилотном режиме. В случае успеха он будет действовать во всех российских регионах после принятия. Ранее в Московской области уже стартовал пилотный проект по внедрению цифровых квитанций на оплату ЖКХ.
