Минстрой предложил новый способ отправки квитанций за услуги ЖКХ

Минстрой России предложил ввести по всей стране электронные платежные документы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного ведомством. Согласно документу, изменения в Жилищный кодекс РФ позволят гражданам оплачивать коммунальные услуги через государственные цифровые платформы — ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

«Предоставление платежных документов в электронной форме будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он имеется в распоряжении «Известий». Из документа следует, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале Госуслуг.