Россиянам перечислили ТОП-4 мошеннических схем этой осенью

Этой осенью будут распространены четыре схемы хищения средств россиян. Среди них встречаются «звонки и сообщения от школы», оповещения о введении «новых налогов», «ошибочный перевод средств» и «перенастройка газового оборудования». Об этом рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Представляясь школьными психологами, злоумышленники рассылают под видом обязательного теста фишинговые ссылки, благодаря чему получают доступ к личным данным и банковским аккаунтам жертв», — заявил Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что эта схема будет активно распространена под видом ссылок на конкурсы и олимпиады.

Также он рассказал о случаях, когда мошенники, под видом банка, сообщают о вводе «нового налога» и рассказывают о предстоящем списании средств. Для того чтобы не платить, жертве предлагается перейти по ссылке, после чего заполнить форму. Благодаря полученной информации мошенники получают доступ к личному банковскому счету жертвы.

В случае, когда мошенники используют «ошибочный перевод», жертве приходит поступление определенной суммы денег. Позже присылается просьба их вернуть и ссылка на QR-код, в котором может содержаться «благодарность за помощь ВСУ». Дальше идет шантаж с угрозой обращения в ФСБ.

Помимо вышеперечисленного, мошенники во время начала отопительного сезона используют схему с «оформлением документов на техобслуживание газового оборудования». Они звонят жертвам, представляясь сотрудниками газовой службы и вынуждают «перезаключить договор» на их «сайте». После происходит взлом портала на сервисе «Госуслуги». Либо мошенники звонят жертвам, убеждая, что их взломали и им следует перевести деньги на «безопасный счет».