Подросток пострадал из-за прилета БПЛА в Брянскую область
В Брянской области пострадал подросток из-за атаки дрона ВСУ
Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry
ВСУ вновь атаковали город Клинцы Брянской области при помощи дронов. В результате инцидента пострадал подросток 2010 года рождения. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Ночью [ВСУ] с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате <...> ушибы получил подросток 2010 года рождения», — написал Богомаз в своем telegram-канале. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, ему оперативно оказали медицинскую помощь. Губернатор добавил также, что из-за атаки украинского дроны было повреждено остекленение в двух многоквартирных домах, также были поражены три гражданских автомобиля.
До этого Богомаз рассказал журналистам, что за последнее время ВСУ заметно усилили атаки на Брянскую область. Регион подвергается атакам противника в три раза чаще, чем ранее. Губернатор периодически информирует жителей о режиме беспилотной опасности, передает телеканал «Царьград».
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.