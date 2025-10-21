Подросток пострадал из-за прилета БПЛА в Брянскую область

В Брянской области пострадал подросток из-за атаки дрона ВСУ Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry

ВСУ вновь атаковали город Клинцы Брянской области при помощи дронов. В результате инцидента пострадал подросток 2010 года рождения. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Ночью [ВСУ] с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате <...> ушибы получил подросток 2010 года рождения», — написал Богомаз в своем telegram-канале. В настоящий момент ребенку ничего не угрожает, ему оперативно оказали медицинскую помощь. Губернатор добавил также, что из-за атаки украинского дроны было повреждено остекленение в двух многоквартирных домах, также были поражены три гражданских автомобиля.