Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке в 2025 году

Граждане России могут оформить налоговый вычет через личный кабинет ФНС. Заявление можно подавать за три прошедших года, сообщил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Налоговый вычет за проценты по ипотеке — это возможность вернуть 13% от уплаченных процентов по кредиту, но не более чем с 3 миллионов рублей (максимум 390 тысяч рублей). Кроме того, можно вернуть налог и с расходов на покупку или строительство самого жилья — 13% от 2 миллионов рублей, то есть до 260 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Говырина. В 2025-м порядок получения остался без изменений, однако стало проще оформить документы в личном кабинете на сайте ФНС.

Заявление можно подать после регистрации права на собственность или акта приема-передачи новостройки. Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и прикрепить справку из банка об уплате процентов. Проверка может занять до трех месяцев, а в течение месяца деньги перечислят на указанный гражданином счет. Также можно оформить вычет через работодателя, получив уведомление от налоговой и перестав платить НДФЛ из зарплаты до исчерпания лимита.

Для процедуры нужен пакет документов: договор с банком и график платежей, справке об уплате процентов и документы на недвижимость. При этом, как подчеркнул Говырин, если квартира покупалась в браке, можно разделить вычет между супругами. Чаще всего налогоплательщикам отказывают из-за ошибок: собраны не все документы, нет права собственность, оплата маткапиталом или средствами работодателя и другое.