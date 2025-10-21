Логотип РИА URA.RU
Следствие озвучило основную версию пропажи Усольцевых

ГСУ СК РФ: основная версия пропажи Усольцевых - несчастный случай
21 октября 2025 в 10:03
Позиция следствия не изменилась, указано в сообщении

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Основная версия пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае — несчастный случай. Именно такой позиции придерживаются в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

«Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай», — указано в сообщении ведомства. Его приводит ТАСС.

Также отмечается, что ведомством были опрошены свидетели, а также был проведен осмотр квартир и машины пропавших. Ничего подозрительного не было найдено.

В правоохранительных органах рассматривали несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, мужчине могло стать плохо, а женщина с ребенком не выбрались из тайги. Также предполагалось, что они встретили медведя и заблудились.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время самостоятельного похода в урочище Буратинка после отмены группового выхода из-за плохой погоды. Масштабные поиски с участием спасателей, волонтеров и спецтехники продолжаются уже вторую неделю, однако найти следы семьи пока не удалось. Следствие исключает криминальные версии и считает наиболее вероятной причиной исчезновения несчастный случай, связанный с тяжелыми погодными условиями и сложным рельефом местности.

